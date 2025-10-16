RB Leipzig: 100 Millionen für Diomande?

Vor seinem 20 Millionen Euro schweren Wechsel zu RB Leipzig im Sommer war Yan Diomande ein unbeschriebenes Blatt. Mittlerweile trauen dem Flügelflitzer viele eine große Karriere zu. So auch die Sachsen, die dem 18-Jährigen ein gewaltiges Preisschild verpassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, siedeln die Leipziger Diomandes Wert intern bei 100 Millionen Euro an. Das Preisschild ergibt sich aus der langen Vertragslaufzeit bis 2030, zudem besitzt Diomande in seinem Vertrag keine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer.

Diverse europäische Schwergewichte beobachten den Ivorer, der kürzlich für die Nationalmannschaft debütierte und dabei zwei Tore erzielte. Angesichts der aufgerufenen Summe kommt ein Transfer auch nur für zahlungskräftige Topklubs infrage. Es scheint, als wäre RB der nächste Glücksgriff gelungen.