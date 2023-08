Mittelfeldspieler Mohamed Kudus steht kurz vor einem Klubwechsel. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat Brighton & Hove Albion eine grundsätzliche Einigung mit Ajax Amsterdam erzielt. 40 Millionen Euro Ablöse fließen vorbehaltlich letzter Details in die niederländische Grachtenstadt. Eine überraschende Wendung, galt zuletzt doch der FC Chelsea als Favorit auf die Unterschrift des Ghanaers

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Brighton wäre es ein neuer Rekordeinkauf, der den Aufschwung des Klubs von der englischen Südküste dokumentieren würde. Vergangene Saison qualifizierten sich die Seagulls als Premier League-Underdog für die Europa League und zelebrierten ansprechenden Offensiv-Fußball. Kudus, auf den Positionen Acht und Zehn zuhause, soll künftig seinen Beitrag zu selbigen leisten.

Lese-Tipp

Einigung erzielt: Daramy nach England?

In der Vergangenheit rankten sich immer wieder Bundesliga-Gerüchte um den 23-jährigen Linksfuß. Vor allem Borussia Dortmund wurde in schöner Regelmäßigkeit als Abnehmer ins Spiel gebracht. In nächster Zeit dürfte Kudus, vergangene Saison 17 Mal vor dem Tor erfolgreich, allerdings auf der Insel Fußball spielen.