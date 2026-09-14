Einer für Klopp | Der schwächste Saisonstart Europas

Spieler des Spieltags: Igor Matanovic

Der Mittelstürmer macht in dieser Saison da weiter, wo er in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit aufgehört hat. Nach drei Spieltagen hat der 23-Jährige bereits vier Scorerpunkte gesammelt. Beim furiosen 5:0-Sieg des SC Freiburg gegen ein völlig überfordertes Borussia Mönchengladbach war der kroatische Nationalspieler ein stetiger Unruheherd und erzielte einen Doppelpack.

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FT-Spotlight

Statt des großen Wechsels in die Premier League erlebte Noah Atubolu einen Sommer voller Ungewissheit. Die Leihe zu Eintracht Frankfurt hatte der 24-Jährige sicher nicht als seinen nächsten Karriereschritt im Sinn gehabt. Die wackelige Abwehr der Hessen sorgt dafür, dass der Keeper regelmäßig Gelegenheiten bekommt, sich auszuzeichnen. Einige Male hat sich Atubolu allerdings bereits von den Unsicherheiten seiner Vorderleute anstecken lassen und patzte beispielsweise folgenschwer am vergangenen Spieltag gegen den FC Augsburg (1:4).

An diesem Wochenende zeigte Atubolu wieder sein wahres Können, parierte mehrmals stark und war einer der Garanten des 3:1-Siegs bei Mainz 05. Zudem baute er durch den gehaltenen Elfmeter von Nadiem Amiri seinen eigenen Bundesliga-Rekord für die meisten parierten Strafstöße in Serie auf sechs aus. Ein starkes Signal ausgerechnet in der Woche, in der Jürgen Klopp den ersten Kader seiner Bundestrainerkarriere verkünden wird. Das Timing könnte schlechter sein.

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Sorgenkind des Spieltags

Am vergangenen Spieltag wurde in dieser Rubrik Borussia Mönchengladbach genannt. Nach dem bitteren 0:5 gegen den SC Freiburg und drei Niederlagen aus drei Partien musste Fohlen-Coach Eugen Polanski am gestrigen Sonntag gehen. Doch Tabellenletzter ist Gladbach nicht. Die Rote Laterne hat der Hamburger SV inne. Auch die Rothosen kassierten ein 0:5 gegen RB Leipzig und sind in dieser Saison noch immer torlos.

Mit 0:12 Treffern und null Punkten ist der Nordklub aktuell der schlechteste Starter der europäischen Topligen. Dennoch sind sich die Bosse einig, die Verträge mit dem Trainerteam um Merlin Polzin zeitnah zu verlängern. Handelt es sich dabei um wichtiges Vertrauen oder ein fatales Augenverschließen vor der Realität?