Raphinha für immer bei Barça?

Die Vertragsverlängerung von Raphinha beim FC Barcelona nimmt konkrete Formen an. Im Interview mit ‚RAC1‘ verrät der 29-Jährige sogar, dass er sich vorstellen könnte, seine Karriere bei den Katalanen zu beenden: „Ich habe meinen Vertrag bis 2028 verlängert, weil ich dachte, ich wäre dann 30 oder 31 Jahre alt und wusste nicht, wie ich das schaffen würde. Aber nach meinem Saisonstart bin ich überzeugt, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann. Deshalb würde ich meinen Vertrag gerne verlängern und meine Karriere hier beenden, ohne woanders hingehen zu müssen.“

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Raphinha spielt bereits seit 2022 für die Blaugrana und avancierte unter Hansi Flick zum Leistungsträger und Kapitän. Auch in dieser Saison zeigt sich der Angreifer in Bestform. In sieben Pflichtspielen hat der Brasilianer elf Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. Das Interesse an einem langfristigen Verbleib in Barcelona ist keineswegs einseitig: Sportdirektor Deco hat bereits erste Schritte für eine Vertragsverlängerung eingeleitet.