Komplizierter Machtkampf bei Real | Wirtz „grausam beraubt“

Ärger bei Real

Als Trainer von Real Madrid muss man zweifellos große Herausforderungen meistern. Insbesondere die Auseinandersetzung mit schwierigen Charakteren gestaltet sich mitunter kompliziert, wie man bei Xabi Alonso sieht, der laut Medienberichten mit mehreren Spielern nicht gut auskommt. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge erschwert ein weiterer Trend die Arbeit des 44-Jährigen.

Das Fachportal berichtet, dass Spieler und Berater immer mehr Macht ausüben. Demzufolge telefonieren die Väter von Rodrygo und Jude Bellingham regelmäßig mit der Klubführung über die Rolle ihrer Söhne. Alonso nehme solche Gespräche zwar zur Kenntnis, er habe jedoch intern klargemacht, dass er seinen Fokus auf das Gewinnen von Spielen lege. Da die Unzufriedenheit einzelner Spieler wächst, steigt der Druck auf Alonso immer weiter. Es darf aber bezweifelt werden, dass der Baske seine Herangehensweise noch ändert.

Wirtz im Pech

Florian Wirtz muss weiter auf seinen ersten Treffer für den FC Liverpool warten. Auch gegen den AFC Sunderland (1:1) blieb der 22-Jährige torlos, da sein von Nordi Mukiele abgefälschter Schuss als Eigentor gewertet wurde. Die ‚Sun‘ titelt: „Wirtz kommt zur Rettung, aber wird seines ersten Reds-Tores grausam beraubt.“

Mitspieler Curtis Jones schlägt in die gleiche Kerbe: „Er läuft so viel. Es ist eine Schande, dass das als Eigentor gewertet wird.“ Wirtz selbst lässt durchblicken: „Das spielt heute keine Rolle, wir haben unentschieden gespielt und wollten heute gewinnen. Wir hatten Pech.“ Das gilt ganz besonders auch für ihn selbst.