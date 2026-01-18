Polter verlässt Braunschweig
Sebastian Polter wechselt ein halbes Jahr vor Vertragsende von Eintracht Braunschweig zu Partizan Belgrad, aktuell Tabellenführer in Serbiens erster Liga. Der Mittelstürmer erklärt, es habe „sich kurzfristig für mich die besondere Chance ergeben, noch einmal im Ausland für einen Top-Verein zu spielen. Ich danke den Verantwortlichen für die stets offenen und ehrlichen Gespräche sowie für die Möglichkeit, den Weg zu Partizan gehen zu können.“
🗣️ „Volim da se borim u svakom duelu. Volim da se borim za svoj klub i da dam sve na terenu, ali i van njega, jer fudbal počinje van terena. Uvek moramo da imamo dobru grupu, da budemo tim, a siguran sam da ovde to postoji – ne bismo bili prvi na tabeli da nije tako. Zaista se radujem i jedva čekam da dam sve od sebe na terenu i da postižem golove. Ono što je najvažnije jeste pobednički mentalitet, jer je to moja velika snaga. To je ono što želim da donesem i što ću vrlo brzo doneti na teren“.
Im Sommer 2024 war Polter von Schalke 04 nach Braunschweig gewechselt, zuletzt kam er nur noch zu Kurzeinsätzen. Eintracht-Manager Benjamin Kessel sagt: „Wir haben mit Sebastian offen über seine Situation gesprochen, seine Aussichten auf Spielzeit wären auch in der Rückrunde nicht gestiegen. Kurzfristig hat sich für ihn nun die besondere Möglichkeit ergeben, noch einmal im Ausland bei einem der Top-Vereine Serbiens zu spielen. Für uns stand fest, dass wir ihm bei diesem Vorhaben keine Steine in den Weg legen wollten.“
