Leipzig kassiert 40 Millionen für Openda

Das Kapitel RB Leipzig ist für Loïs Openda endgültig zu Ende. Da mittlerweile feststeht, dass Juventus Turin die laufende Serie A-Saison unter den besten Zehn abschließen wird, wird aus der Leihe des belgischen Stürmers die vereinbarte Festverpflichtung.

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RB kassiert nun nach der Leihgebühr von 3,3 Millionen Euro weitere 40 Millionen Euro als Ablöse. Für diese Summe hatte der Bundesligist Openda im Sommer 2023 vom RC Lens losgeeist.

In seiner ersten Saison für RB überzeugte der Sturm-Sprinter dann auch gleich mit 24 Ligatoren und sieben Vorlagen. In der folgenden Spielzeit waren es noch je neun Treffer und Assists.

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Schwache Saison bei Juve

Im Sommer folgte dann der kurzfristige Wechsel zu Juve, wo Openda bislang kein Bein auf den Boden bekommt. In 33 Pflichtspielen stehen magere zwei Tore zu Buche. In den vergangenen sechs Spielen kam er nur für eine Minute zum Einsatz.

Schon jetzt ist eigentlich klar, dass Juve den Rechtsfuß nicht über den Sommer hinaus halten will. Zunächst müssen sie ihn aber teuer kaufen. Interesse melden Teams aus England, Saudi-Arabien sowie der FC Bologna an.