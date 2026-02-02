Menü Suche
Boëtius verlässt Darmstadt

von Lukas Hörster - Quelle: sv98.de
3 min.
Jean-Paul Boetius lächelt @Maxppp

Das Experiment mit Jean-Paul Boëtius (31) bei Darmstadt 98 ist beendet. Wie der Zweitligist mitteilt, haben sich die Parteien auf eine Vertragsauflösung verständigt.

Boëtius war vor einem Jahr nach eineinhalbjähriger Vereinslosigkeit zu den Lilien gekommen, bestritt in der laufenden Saison aber nur vier Spiele. Letztmals kam der offensive Mittelfeldspieler Ende Oktober zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
