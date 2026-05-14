Lewandowski-Poker: Erster Klub winkt ab

André Villas-Boas fühlt sich geehrt, dass Robert Lewandowski (37) mit dem FC Porto in Verbindung gebracht wird. „Uns macht es stolz, dass der FC Porto mit einer Fußballlegende wie Lewandowski in Verbindung gebracht wird“, leitet der Porto-Präsident gegenüber Medienvertretern ein und stellt klar: „Wie Sie sich vorstellen können, übersteigt die finanzielle Belastung durch einen Spieler dieses Kalibers natürlich die Möglichkeiten des FC Porto. Das ist das Erste, was mir klar erscheint.“

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Auch wenn mit Jakub Kiwior (26), Jan Bednarek (30) und Oskar Pietuszewski (17) schon polnische Nationalspieler bei den Portugiesen unter Vertrag stehen, sieht Villas-Boas keine Chance beim Stürmer des FC Barcelona: „Wir haben drei Polen im Team, die derzeit unsere Hauptattraktion sind, aber ein Spieler wie Lewandowski liegt völlig außerhalb der finanziellen Möglichkeiten des FC Porto.“