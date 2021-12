United: Sechs Spieler im Winter weg?

Der Berater von Manchester Uniteds Angreifer Anthony Martial (26) ging bereits in die Offensive. Wie Philippe Lamboley gegenüber ‚Sky Sports‘ erklärte, möchte Martial „den Verein im Januar verlassen“. Damit ist er offenbar nicht alleine.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, könnte gleich sechs United-Spieler im Winter das Weite suchen. Neben Martial betroffen: Keeper Dean Henderson (24), Innenverteidiger Eric Bailly (27) sowie die Mittelfelspieler Donny van de Beek (24), Juan Mata (33) und Jesse Lingard (28).

Allesamt bekommen nur wenige Einsätze. Zu beantworten ist aber noch die Frage, inwiefern Interimstrainer Ralf Rangnick auf sie setzen wird. Steine in den Weg legen will er unzufriedenen Profis aber nicht, so der deutsche Übungsleiter zuletzt: „Wenn manche nicht genug Spielzeit haben, ist es vielleicht eine gute Idee, zu sehen, ob eine Ausleihe Sinn ergeben könnte.“ Am 1. Januar öffnet das Wintertransferfenster.