20 Millionen plus: Nächster Blitz-Abgang bei der Eintracht?

Voraussichtlich bricht Aurèle Amenda (22) seine Zelte bei Eintracht Frankfurt ab, um in die Premier League zu wechseln. ‚Sky‘ berichtet von konkreten Gesprächen zwischen den Hessen und Aufsteiger Coventry City über den sofortigen Transfer des Innenverteidigers.

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Cheftrainer Frank Lampard gilt als großer Amenda-Fan. Der Schweizer WM-Fahrer selbst soll sich ebenfalls in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Engländern befinden.

Laut Christopher Michel braucht es mindestens 20 Millionen Euro, um die Adler von einem Verkauf zu überzeugen. Amenda war im Januar 2024 für 9,5 Millionen Euro vom BSC Young Boys zur SGE gewechselt, der nun ein ordentliches Transferplus winkt.

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Heftiger Abwehrumbruch

Derweil verhandelt Sportvorstand Markus Krösche an mehreren Fronten, auch die Abgänge von Rasmus Kristensen (28/für sechs Millionen zum FC Midtjylland), Nathaniel Brown (23/für 55 Millionen zum FC Bayern) oder Hrvoje Smolcic (25/für eine Million zum Corum FK) sind so gut wie fix.