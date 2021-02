Glatzel: „Bundesliga mein Kindheitstraum“

Die Chance auf Bundesliga-Auftritte wollte sich Robert Glatzel bei seinem Leih-Wechsel zu Mainz 05 nicht entgehen lassen. „Die Bundesliga ist mein Kindheitstraum. Dafür hätte ich fast alles aufgegeben“, sagt der 27-jährige Stürmer gegenüber der ‚Deutschen Presse-Agentur‘, „ich habe diese Chance verdient, weil ich schon in der 2. Bundesliga gespielt habe.“*

Regulär steht Glatzel noch beim englischen Zweitligisten Cardiff City bis 2022 unter Vertrag. Nach seiner Ankunft in Rheinhessen musste er sich zunächst in eine fünftägige Isolation begeben, nun will der ehemalige Heidenheimer die 05er zum Klassenerhalt schießen.