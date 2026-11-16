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UEFA Nations League

Klopp trifft Abwehr-Entscheidung

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Nico Schlotterbeck im DFB-Trikot @Maxppp
Deutschland Niederlande

Jürgen Klopp wird seine Startelf für das heutige Topspiel gegen die Niederlande (20:45 Uhr) im Vergleich zum 3:1-Sieg in Serbien auf zwei Positionen verändern. Die ‚Bild‘ bestätigt die FT-Prognose, wonach Nico Schlotterbeck (26) und Nathaniel Brown (23) in die Startaufstellung rotieren werden.

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Malick Thiaw (25) und Maximilian Mittelstädt (29), die sich in Belgrad Topnoten verdienten, müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Für die Klopp-Elf ist das Duell mit dem Erzrivalen gleichbedeutend mit einem Endspiel um den Einzug ins Nations League-Viertelfinale.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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