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Schalke: Müller-Entscheidung gefallen

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
Kevin Müller im Trikot des FC Schalke 04 @Maxppp

Kevin Müller bleibt dem FC Schalke erhalten. Das berichtet der ‚kicker‘: „Auf dem Papier ist die Weiterverpflichtung von Kevin Müller noch nicht bestätigt, dies soll aber reine Formsache sein.“ Der 35-jährige Keeper war in der vergangenen Rückrunde vom 1. FC Heidenheim an die Knappen verliehen und hinterließ dabei einen sehr guten Eindruck.

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Die Festverpflichtung soll in den kommenden Wochen eingetütet werden. Angesichts eines Restvertrags bis 2027 und Müllers Standing nach elf Jahren bei Heidenheim werden keine schwierigen Verhandlungen über die Ablöse erwartet.

veröffentlicht am
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