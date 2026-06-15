Schalke: Müller-Entscheidung gefallen

Kevin Müller bleibt dem FC Schalke erhalten. Das berichtet der ‚kicker‘: „Auf dem Papier ist die Weiterverpflichtung von Kevin Müller noch nicht bestätigt, dies soll aber reine Formsache sein.“ Der 35-jährige Keeper war in der vergangenen Rückrunde vom 1. FC Heidenheim an die Knappen verliehen und hinterließ dabei einen sehr guten Eindruck.

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Die Festverpflichtung soll in den kommenden Wochen eingetütet werden. Angesichts eines Restvertrags bis 2027 und Müllers Standing nach elf Jahren bei Heidenheim werden keine schwierigen Verhandlungen über die Ablöse erwartet.