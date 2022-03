Sonder-Transferfenster: Schmadtke hat Bedenken

Die FIFA hat auf den Krieg in der Ukraine mit einem Sonder-Transferfenster für ausländische Spieler reagiert, die in der Ukraine oder in Russland unter Vertrag stehen. Jörg Schmadtke äußert diesbezüglich beim ‚Sportbuzzer‘ seine Bedenken. Es sei „absolut verständlich“, den Spielern dabei zu helfen, ihre Existenz zu sichern. Allerdings müsse man aufpassen, nicht die „Integrität unseres eigenen Wettbewerbs“ zu gefährden.

„Nicht jeder Klub hat die Mittel, jetzt noch einmal ungeplant auf dem Transfermarkt tätig zu werden“, begründet der Sportdirektor des VfL Wolfsburg. Ob die Wölfe sich um Spieler aus Russland oder der Ukraine bemühen werden, kann Schmadtke aber auch nicht ausschließen. Um sich darüber Gedanken zu machen, sei es „ohnehin noch zu früh“.