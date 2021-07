Braithwaite vor England-Wechsel?

Martin Braithwaite verlässt den FC Barcelona nun offenbar doch. Einem Bericht der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ zufolge befindet sich der dänische Stürmer in fortgeschrittenen Verhandlungen mit West Ham United. Die beiden Klubs sollen bereits einig sein. Als Ablöse stehen 15 Millionen Euro im Raum.

Berater Hasan Cetinkaya sagte unlängst noch: „Er wird in Barcelona bleiben.“ Barça will sich aber aus Finanznöten gerne vom 30-jährigen Dänen trennen. Ein Abschied ist nun in greifbarer Nähe.