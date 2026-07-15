WM-Blamage: Neue Spieler-Vorwürfe gegen Nagelsmann

Julian Nagelsmann sieht sich Kritik seiner ehemaligen Spieler ausgesetzt. In einem Hintergrundbericht des ‚Spiegel‘ zum WM-Aus in den USA heißt es: „Nationalspieler berichten auf Nachfrage, dass sie Nagelsmann mitunter aus Eigeninitiative kontaktiert hätten. Sie seien von ihm hingehalten, ignoriert oder mit falschen Versprechungen bedacht worden. Nicht wenige vermissten den Kontakt zwischen den Turnieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Hintergrund: Nagelsmann sei extrem harmoniebedürftig gewesen, er habe sich schwergetan, „Profis abzusagen oder schlechte Nachrichten zu überbringen.“ So etwa im Fall von Torhüter Oliver Baumann, der dem Vernehmen nach in einem Live-Interview vom Comeback von Manuel Neuer erfuhr.

Andere, nicht namentlich genannte, Insider berichten gegenüber dem Spiegel von „Ich-AGs“ im Team, zudem habe es „zu viele Ego-Shooter“ gegeben. „Das sind alles liebe Jungs. Aber an ihnen wird gezerrt, Dokus, Kollektionen, Social Media, all das“, lässt sich ein DFB-Mitarbeiter zitieren.