Heidel schwärmt von Fischer

Mit seiner Trainerwahl beim 1. FSV Mainz 05 ist Christian Heidel überaus zufrieden. In der ‚Sport Bild‘ erklärt der Sportvorstand, Urs Fischer sei „ein Mann mit Bundesliga-Erfahrung, der überall Erfolg hatte“, weshalb die Wahl schnell auf den 60-jährigen Schweizer gefallen sei. „Großartiges Fußballfachwissen gepaart mit Ruhe und Fleiß. Urs und sein Trainerteam sind morgens die Ersten, abends die Letzten“, schwärmt Heidel weiter.

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Er selbst könnte sich durchaus mit dem Gedanken anfreunden, wenn er nicht nochmal nach einem neuen Coach suchen müsste, so Heidel: „Ich hätte also nichts dagegen, wenn Urs mein letzter Trainer wäre. Wir werden sehen.“ Nach einer starken Aufholjagd in der Liga und dem Vordringen ins Viertelfinale der Europa Conference League zieht Heidel ein nachvollziehbares erstes Fazit: „Fischer und Mainz 05, das passt.“