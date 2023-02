Erste Anfragen für Aubameyang

Immer mehr deutet auf einen Chelsea-Abschied von Pierre-Emerick Aubameyang (33) im Anschluss an die laufende Saison hin. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge haben Atlético Madrid, der AC Mailand und Ex-Klub FC Barcelona sich mit Blick auf den Sommer bereits beim Stürmer gemeldet.

Beim FC Chelsea wurde Aubameyang nach der jüngsten Transferoffensive aus dem Champions League-Kader für die K.o.-Spiele gestrichen. Dem 0:0 in der Liga gegen den FC Fulham zog der Gabuner am Freitag einen Trip nach Mailand vor. Der Vertrag des Ex-Dortmunders läuft an der Stamford Bridge noch bis 2024.

