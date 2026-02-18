Menü Suche
Anfragen für Bayern-Juwel Prescott

von Remo Schatz - Quelle: Münchner Merkur
Leonard Prescott im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Leonard Prescott könnte dem FC Bayern von der Fahne gehen. Wie der ‚Münchner Merkur‘ berichtet, haben bereits „namhafte Vereine“ das Interesse bei den Eltern der 16-jährigen Torwart-Hoffnung hinterlegt. Der Teenager fühlt sich dem Bayern-Campus entwachsen und wünscht sich eine regelmäßige Perspektive im Profi-Bereich.

Fraglich ist, ob er diese in München erhalten wird. Prescott hatte Union Berlin 2023 verlassen und sich den Bayern angeschlossen. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag A-Jugend-Stammkeepers aus.

