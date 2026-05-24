Enthüllt: Bayerns Gedanken über Mbappé & Haaland

Seit inzwischen drei Jahren sorgt Harry Kane (32) beim FC Bayern für Tore am Fließband. Die einjährige Durstrecke nach dem Abschied von Robert Lewandowski (37) und vor der Ankunft des Engländers ist längst vergessen – und war auch zu keiner Zeit eingeplant gewesen.

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„Als klar wurde, dass Lewandowski geht – das war schon im Oktober, November 2021 – haben wir Gespräche geführt und mussten überlegen, wer als Nächstes kommen könnte“, berichtete Hasan Salihamidzic im heutigen ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘. Schon damals sei Kane ein großes Thema gewesen, „aber Tottenham hat damals ziemlich schnell die Tür zugemacht und wollte überhaupt nicht darüber reden.“

So blieben noch zwei weitere Top-Stürmer, die aber ebenfalls nicht an der Säbener Straße aufschlugen: Kylian Mbappé (25), damals noch in Diensten von Paris St. Germain, sowie Erling Haaland (25).

„Mbappé war finanziell völlig unerreichbar. Haaland war ein Thema. Natürlich mussten wir sicherstellen, dass es ein Top-Stürmer wird. Beim FC Bayern brauchst du jemanden, der dir Spiele gewinnt“, so Salihamidzic.

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Die Bestätigung liefert nun Kane, auch wenn man in dessen erstem Jahr nicht den Meistertitel einfahren konnte. Sagenhafte 146 Tore und 33 Vorlagen sammelte der Vollblutstürmer in 147 Pflichtspielen für den FC Bayern. In der kommenden Saison soll es dann möglichst der so ersehnte erste Champions League-Triumph seit 2020 werden.