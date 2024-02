Liverpool: Vier Namen für die Schmadtke-Nachfolge

Beim FC Liverpool muss man neben einem Erben für Trainer Jürgen Klopp gleichzeitig einen neuen Sportdirektor finden und hat dabei drei Kandidaten genauer im Blick. Laut ‚The Athletic‘ handelt es sich dabei um Frederic Massara, der bis zum Sommer beim AC Mailand tätig war, Florent Ghisolfi (derzeit OGC Nizza) und Michael Edwards. Edwards schied im Sommer 2022 als Sportdirektor der Reds aus und könnte in einer höheren Position zurückkehren.

In Liverpool ist der Posten seit Jörg Schmadtkes Abschied zum 1. Februar seit wenigen Wochen vakant. Beim derzeitigen Tabellenführer der Premier League will man die Trainersuche erst mit der Installation eines neuen Sportdirektors in Angriff nehmen. Ebenfalls im Gespräch ist Tim Steidten, derzeit noch Technischer Direktor bei West Ham United.