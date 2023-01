Schalke: Terodde über seine Zukunft

Simon Terodde möchte gerne über die Saison hinaus beim FC Schalke 04 bleiben. In einem Interview mit ‚Sky‘ äußert sich der 34-Jährige zu seiner Zukunft wie folgt: „Ich habe ja gerade betont, dass das ein geiler Verein ist und dass da schon was zusammengewachsen ist. Gerade bei mir auch emotional. Ich merke eine riesen Wertschätzung von den Fans, aber auch von den Verantwortlichen, von Peter Knäbel, von dem Trainerteam. Und klar, wäre es mein Wunsch (ein Verbleib, Anm. d. Red.).“

Und weiter: „Aber man muss ja auch berücksichtigen: Der Verein kann wenig planen, ob erste Liga, zweite Liga. Deswegen steht das wahrscheinlich erstmal hinten an, aber wenn ich es mir aussuchen würde, können wir uns gerne nächstes Jahr wieder hier treffen. Das würde dann heißen, dass ich noch hier spiele und klar ist das ein Ziel von mir.“ In der laufenden Saison stand Terodde bislang in allen 15 Bundesligapartien auf dem Rasen und schoss drei Tore.

