Kanada: Klarheit bei Davies

Beim WM-Auftakt wird Alphonso Davies (25) dem kanadischen Nationalteam nicht zur Verfügung stehen. Coach Jesse Marsch bestätigte den Ausfall des Bayern-Profis auf der Pressekonferenz zur Auftaktbegegnung mit Bosnien-Herzegowina (21 Uhr): „Er wird nicht für morgen verfügbar sein.“ Für ihn wird aller Voraussicht nach Richie Laryea (31) auflaufen.

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Für den weiteren Turnierverlauf bleibt Marsch aber positiv: „Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt.“