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Bundesliga

Lukrativer Davies-Verkauf schon in Arbeit?

Der FC Bayern könnte das hohe Gehalt von Alphonso Davies bald einsparen. Gespräche mit potenten Abnehmern laufen schon.

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
1 min.
Alphonso Davies im Training @Maxppp

Immer mehr deutet darauf hin, dass Linksverteidiger Nathaniel Brown (22) in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln wird. Für etwas mehr oder weniger als 60 Millionen Euro könnte der Transfer von Frankfurt nach München über die Bühne gehen.

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Für den verletzungsanfälligen Alphonso Davies (25) dürfte es mit regelmäßiger Spielzeit dann noch knapper werden als zuletzt ohnehin schon. Macht der Kanadier, der im Februar 2025 einen extrem lukrativen Vertrag samt Top-Handgeld unterschrieben hatte, den Abflug?

Laut der ‚Sport Bild‘ führt eine konkrete Spur nach Saudi-Arabien. Vertreter von Wüstenklubs seien bereits „an der Säbener Straße vorstellig geworden […], um Konditionen für einen möglichen Wechsel auszuloten“.

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Heiß soll ein Davies-Verkauf zwar noch nicht sein, klar ist aber, dass dieser nicht an der Finanzkraft der Saudis scheitern würde. Und auch die Bayern würden sich einem Transfer bei entsprechender Ablöse kaum versperren. Bleibt abzuwarten, wie konkret die Avancen werden – und wie Davies die Gemengelage rund um Brown-Konkurrenz und Wüsten-Kohle sähe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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