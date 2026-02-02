Chelsea gibt Eigengewächs George ab

Der FC Chelsea gibt Tyrique George an einen Premier League-Konkurrenten ab. Der FC Everton leiht den 19-jährigen Flügelstürmer bis Saisonende aus. Für den Anschluss besitzen die Toffees laut offiziellen Vereinsangaben eine Kaufoption.

Damit verlässt George die Blues erstmals in seiner noch jungen Laufbahn. Seit seinem achten Lebensjahr trägt der gebürtige Londoner das Chelsea-Trikot. Gefragt war der englische U21-Nationalspieler zuletzt aber überhaupt nicht mehr, wettbewerbsübergreifend stehen weniger als 500 Einsatzminuten auf seinem Konto.