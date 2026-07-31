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20 Millionen: VfB bleibt bei Chabot hart

von Daniel del Federico - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Im Trainingslager des VfB Stuttgart: Jeff Chabot @Maxppp

Der VfB Stuttgart will Abwehrchef Jeff Chabot in diesem Sommer nicht abgeben. Nach Informationen von Yagiz Sabuncuoglu sind die Schwaben daher nicht bereit, von ihrem 20-Millionen-Euro-Preisschild abzurücken. Insbesondere Beşiktaş hat den 28-Jährigen ins Visier genommen, will die geforderte Ablöse derzeit jedoch nicht aufbringen.

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Die Schwarzen Adler haben ein Budget von zehn bis zwölf Millionen Euro für einen neuen Innenverteidiger eingeplant. Neben Léo Pereira (30/Flamengo) und Igor Julio (28/Brighton & Hove Albion) gehört Chabot dabei zum engen Kandidatenkreis. Der Innenverteidiger steht in Stuttgart noch bis 2028 unter Vertrag, soll einem Wechsel an den Bosporus jedoch offen gegenüberstehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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