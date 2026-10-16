Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça

Karim Adeyemi – Note 1

Der 24-Jährige zeigt im Trikot des FC Barcelona überragende Leistungen. Im Vergleich zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund wirkt Adeyemi teilweise wie ausgewechselt. Für die vergleichsweise niedrige Summe von 22 Millionen Euro haben sich die Katalanen eine neue Offensivwaffe gesichert. Auf sieben Torbeteiligungen in zehn Spielen kommt der schnelle Linksfuß bereits.

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Gabriel Jesus – Note 2

Der brasilianische Torjäger überzeugt ebenfalls durch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zehn Millionen Euro ließ sich Barça seine Dienste kosten. Jesus erfüllt seinen Job bislang bravourös. In 155 Spielminuten erzielte der 29-Jährige drei Tore und bereitete ein weiteres vor. „Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er hat uns schon ein wenig überrascht, das müssen wir zugeben. Sein Auftreten ist hervorragend, und er ist ein großartiger Spieler“, lobte Trainer Hansi Flick jüngst.

Anthony Gordon – Note 2,5

In die starke Offensive hat sich der Linksaußen sofort nahtlos eingefügt. Die Erwartungen waren angesichts der Ablöse von 80 Millionen Euro hoch, denen wurde Gordon bislang aber auch gerecht. Der Engländer gehört zum Stammpersonal und hat nach neun Spielen zwei Tore und fünf Vorlagen auf dem Konto.

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João Cancelo – Note 2

Mit der ablösefreien Verpflichtung des 32-jährigen Rechtsverteidigers gelang Barça ohne Zweifel ein Coup. Zwar ist Cancelo defensiv anfällig, verfügt dafür jedoch über herausragende Qualitäten in der Offensive. Vier Scorer in acht Spielen verdeutlichen das.

Wer ist der beste Sommer-Neuzugang des FC Barcelona? Karim Adeyemi Anthony Gordon Rodri João Cancelo Gabriel Jesus Hamza Abdelkarim Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Hamza Abdelkarim – Note 2

Der vielversprechende Stürmer kam für die Katalanen bislang erst zweimal zum Einsatz. In der Vorbereitung hat Abdelkarim die Verantwortlichen aber so sehr überzeugt, dass sein Vertrag schon um ein Jahr bis 2030 verlängert wurde. Im Zuge des Deals wurde auch die Ausstiegsklausel des 18-Jährigen von 15 Millionen Euro auf 150 Millionen angehoben. Ein Indiz dafür, dass Barça langfristig mit dem 1,5-Millionen-Einkauf plant.

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Dominik Livakovic – Note 3

Zum Schnäppchenpreis von zwei Millionen Euro hat sich der La Liga-Tabellenführer eine starke Nummer zwei gesichert. Seinen Job erfüllt der erfahrene Kroate souverän. In einem Spiel kam der 31-Jährige bis dato zum Einsatz.

Jesse Bisiwu – Note 3

Der Belgier wurde im Sommer für 8,5 Millionen Euro als Versprechen für die Zukunft verpflichtet. Dementsprechend wird Bisiwu behutsam an das Profiniveau herangeführt, weshalb er Spielzeit in der zweiten Mannschaft sammelt. In der Zukunft könnte sich der talentierte Flügelspieler aber noch als Glücksgriff entpuppen.

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Rodri – Note 1,5

Ausgerechnet gegen Real Madrid setzte sich Barça im Rennen um Rodri durch. Die 60 Millionen Euro Sockelablöse sind für einen Unterschiedsspieler wie Rodri angebracht. Der Sechser dirigiert aus dem Zentrum und sorgt für Kontrolle. Der Transfer des 30-jährigen Weltmeisters könnte das fehlende Puzzlestück für den Gewinn der Champions League sein.

Fazit – Note 1,5

Hinter dem FC Barcelona liegt ein beeindruckendes Transferfenster. Der Kader wurde qualitativ hochwertig verstärkt, so gut wie alle Neuzugänge haben bereits einen positiven Einfluss auf die Mannschaft. Das spiegelt sich im makellosen Saisonstart wider. Als einziger Kritikpunkt ist anzuführen, dass die Verpflichtung eines Innenverteidigers ausgeblieben ist. Dass ein Neuner von Weltformat fehlt, merkt man der bärenstarken Torausbeute nicht an.