Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Medien: Eintracht an Götze-Nachfolger dran

Mario Götze könnte Eintracht Frankfurt nach der Saison den Rücken kehren. Nimmt ein Mittelfeldspieler aus Turin seinen Kaderplatz ein?

von David Hamza - Quelle: Tuttosport
1 min.
Mario Götze beobachtet die Situation @Maxppp

Nicht immer steht Mario Götze (33) in Dino Toppmöllers Startelf, regelmäßige Einsatzzeiten sammelt der Weltmeister von 2014 aber nach wie vor. Die Frage, ob Eintracht Frankfurt den auslaufenden Vertrag von Götze per Option verlängern wird oder ein Vereinswechsel im Sommer ansteht – mutmaßlich in die MLS – bleibt daher erstmal unbeantwortet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen potenziellen Ersatzkandidaten hat der Bundesligist aber angeblich schon im Blick. Laut der italienischen Zeitung ‚Tuttosport‘ ist Nikola Vlasic (28) ein Thema in Frankfurt. Eintracht-Scouts sollen den offensiven Mittelfeldspieler des FC Turin schon beobachtet haben und in ihm einen möglichen Götze-Erben sehen.

Beim Tabellen-13. der Serie A steht Vlasic bis 2027 unter Vertrag, zu Beginn des neuen Jahres soll eine Verlängerungsklausel in Kraft treten. Neben der SGE ist auch die AS Monaco an Vlasic dran, berichtet die ‚Tuttosport‘. Die Monegassen sollen sich bereits nach dem 60-fachen kroatischen Nationalspieler erkundigt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter
defaultAltAttribute

Turin hatte Vlasic im Sommer 2023 nach vorheriger Leihe für zehn Millionen Euro von West Ham United verpflichtet. 120 Einsätze (18 Tore, 16 Assists) stehen für den Rechtsfuß zu Buche, der sich bei den Italienern sehr wohlfühlen soll.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Frankfurt
Turin
Nikola Vlašić
Mario Götze

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Turin Logo FC Turin
Nikola Vlašić Nikola Vlašić
Mario Götze Mario Götze
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert