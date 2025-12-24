Medien: Eintracht an Götze-Nachfolger dran

Nicht immer steht Mario Götze (33) in Dino Toppmöllers Startelf, regelmäßige Einsatzzeiten sammelt der Weltmeister von 2014 aber nach wie vor. Die Frage, ob Eintracht Frankfurt den auslaufenden Vertrag von Götze per Option verlängern wird oder ein Vereinswechsel im Sommer ansteht – mutmaßlich in die MLS – bleibt daher erstmal unbeantwortet.

Einen potenziellen Ersatzkandidaten hat der Bundesligist aber angeblich schon im Blick. Laut der italienischen Zeitung ‚Tuttosport‘ ist Nikola Vlasic (28) ein Thema in Frankfurt. Eintracht-Scouts sollen den offensiven Mittelfeldspieler des FC Turin schon beobachtet haben und in ihm einen möglichen Götze-Erben sehen.

Beim Tabellen-13. der Serie A steht Vlasic bis 2027 unter Vertrag, zu Beginn des neuen Jahres soll eine Verlängerungsklausel in Kraft treten. Neben der SGE ist auch die AS Monaco an Vlasic dran, berichtet die ‚Tuttosport‘. Die Monegassen sollen sich bereits nach dem 60-fachen kroatischen Nationalspieler erkundigt haben.

Turin hatte Vlasic im Sommer 2023 nach vorheriger Leihe für zehn Millionen Euro von West Ham United verpflichtet. 120 Einsätze (18 Tore, 16 Assists) stehen für den Rechtsfuß zu Buche, der sich bei den Italienern sehr wohlfühlen soll.