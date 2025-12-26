United: Amorim reagiert auf Mainoo-Gerüchte

Rúben Amorim hat Stellung zu den Spekulationen um Kobbie Mainoo bezogen. „Er wird die Zukunft von Manchester United sein, das ist mein Eindruck. Er muss nur auf seine Chance warten, denn im Fußball kann sich innerhalb von zwei Tagen alles ändern“, betonte der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Premier League-Duell (21 Uhr) mit Newcastle United.

Der 20-jährige Mainoo ist mit seiner Spielzeit unter Amorim gänzlich unzufrieden. In der Premier League stand er in der laufenden Saison nicht einmal in der Startelf. Auch mit einem Wechsel wurde der Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Interesse soll neben der SSC Neapel auch der FC Bayern bekunden.