Unterschrieben: Kanté wechselt zum BVB

Borussia Dortmund geht im Rennen um Liam Claude Kanté (16) als Sieger hervor. Fabrizio Romano zufolge schließt sich der hoch veranlagte Innenverteidiger den Schwarz-Gelben an. Die Verträge seien schon unterzeichnet.

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Kanté wechselt vom kroatischen Klub NK Lokomotiva Zagreb an die Strobelallee. In Dortmund ist er zunächst für die U19 eingeplant, soll dort aber sukzessive an die Profis herangeführt werden.

Im Poker um den kroatischen U16-Nationalspieler, der schon als Wunderkind bezeichnet wird, setzt sich der BVB gegen zahlreiche Mitbewerber durch, darunter der FC Bayern, die TSG Hoffenheim, RB Salzburg und Vereine aus Italien.