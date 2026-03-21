Debakel für Baumann | Tuchel rasiert England-Star

Deutschlands Nummer 1 patzt

Oliver Baumann erlebte wie die gesamte Hoffenheimer Mannschaft gegen RB Leipzig (0:5) einen Abend zum Vergessen. Im Freitagabend-Spiel machten die Sachsen früh den Sack zu und führten zur Pause bereits mit 0:4. Insbesondere Deutschlands aktuelle Nummer 1 gab dabei keine glückliche Figur ab. Beim Führungstreffer der Gastgeber ließ der 35-Jährige einen Abschluss von Rômulo (24) unglücklich nach vorne prallen, sodass Brajan Grunda (21) nur noch abstauben musste. Auch beim dritten Gegentreffer durch Christoph Baumgartner wirkte der TSG-Schlussmann fahrig. Der Abschluss war zwar artistisch, aber sehr zentral und an einem guten Tag haltbar.

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Trainer Christian Ilzer fand nach der Blamage deutliche Worte für den Auftritt seiner Elf: „Wir sind hier in einer elitären Gesellschaft, die eigentlich vorgehabt hat, eine geschlossene Party um die Champions-League-Plätze zu veranstalten. Wir sind der Partycrasher in dieser Gruppe. Heute waren wir alles andere als ein Partycrasher. Heute haben wir nur die Türen aufgehalten wie ein Butler. Und das war’s dann.“ Auch Baumann äußerte sich nach der Partie kritisch: „Wir haben extrem gut angefangen. Mit dem Tor kommen die in so einen Rausch und uns zieht’s komplett den Stecker – was nicht passieren darf.“ Ein Empfehlungsschreiben an Bundestrainer Julian Nagelsmann für den hart umkämpften Posten im DFB-Tor sieht definitiv anders aus.

Von Tuchel brüskiert

Als Trent Alexander-Arnold dürfte man sich derzeit massiv ungerecht behandelt fühlen. Jahrelang galt der 27-Jährige als das Maß aller Dinge auf der Rechtsverteidiger-Position, doch unter Thomas Tuchel spielt der Real-Star für die englische Nationalmannschaft keine Rolle mehr. Nach einer verletzungsgeplagten Debütsaison in Spanien hat sich der Rechtsfuß mittlerweile wieder gefangen und steht regelmäßig in der Startaufstellung der Königlichen. Tuchel nominierte stolze 35 Spieler für die anstehende Länderspielpause, fand aber keinen Platz für den Ex-Liverpool-Star: „Ich weiß, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich weiß, es ist ein großer Name, aber ich habe das Gefühl, ich weiß, was Trent uns geben kann. Ich habe mich dennoch entschieden, bei den Spielern zu bleiben, die schon bei uns waren.“

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Tuchel setzt voll auf Kontinuität und möchte die erfolgreichen Kader der vergangenen Monate beibehalten: „Es geht eher um die Tatsache, dass wir im September, Oktober und Dezember gut gespielt haben, als darum, was Trent uns bieten kann.“ Alexander-Arnold scheint seinen 34 Länderspielen in naher Zukunft keine neuen hinzufügen zu können. Derweil sorgt ein anderes Talent für Schlagzeilen und könnte sogar noch überraschend in den WM-Kader rücken: Der erst 16-jährige Max Dowman vom FC Arsenal – jüngster Premier League-Torschütze der Geschichte – ist zurzeit in aller Munde und hat es auch dem Trainer der Three Lions angetan.: „Warum sollte ich das ausschließen? Natürlich ist es beeindruckend, was er leistet. Wir haben immer noch die Chance, ihn für die Weltmeisterschaft zu nominieren.“