„Max am seidenen Faden“ | Arsenal ist „Meister der Herzen“

Allegri angezählt

Bei Juventus Turin bleibt es unruhig. Nach dem Punktabzug in der Liga gab es zuletzt positivere Ergebnisse, doch das 1:1 daheim gegen den FC Nantes im Hinspiel der K.o.-Phase der Europa League lässt die kritischen Stimmen wieder lauter werden. An vorderster Front muss Trainer Massimiliano Allegri um seinen Job bangen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt: „Max am seidenen Faden“. Die ‚Tuttosport‘ berichtet von „Zweifeln“ gegenüber dem italienischen Übungsleiter. Am Sonntag (18 Uhr) gegen Spezia Calcio wird Allegri aber definitiv an der Seitenlinie stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arsenal beliebt bei den Fans

Trotz der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Manchester City macht sich der FC Arsenal berechtigte Hoffnung auf den Premier League-Titel. Coach Mikel Arteta spürt den Rückhalt der Fans: „Die Leute haben eine große Sympathie für uns, unsere Spieler und die Art und Weise, wie wir die Dinge angegangen sind.“ Sowohl der ‚Daily Express‘ als auch der ‚Mirror‘ nehmen diese Aussage in ihre heutige Ausgabe auf und titeln „Meister der Herzen“. Arsenal muss heute (13:30 Uhr) bei Aston Villa ran. Bei einem Dreier würden sie erneut von der Tabellenspitze grüßen.

Lese-Tipp

Juve: Zakaria soll gehen

Roque will zu Barça

Das brasilianische Toptalent Vitor Roque hat eine klare Vorstellung, wie sein nächster Verein heißen soll. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ präferiert der 17-Jährige den FC Barcelona. „Priorität Barça“ lautet die Überschrift der spanischen Zeitung. Die Katalanen wiederum haben sich mit seinem Berater darauf verständigt, nach Brasilien zu reisen, um mit Roques derzeitigem Team CA Paranaense zu verhandeln. Real Madrid, der FC Chelsea, der FC Arsenal und Paris St. Germain bleiben jedoch im Rennen um den jungen Angreifer.