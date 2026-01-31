Menü Suche
FCA: 12 Millionen für Kömür noch nicht genug

von David Hamza - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Mert Kömür vom FC Augsburg im Interview @Maxppp

Der FC Augsburg hat das erste Besiktas-Angebot für Mert Kömür (20) abgelehnt. Das berichtet Transferinsider Yagiz Sabuncuoglu. Der Klub aus Istanbul stellte zehn Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni in Aussicht und will jetzt noch einmal nachlegen.

Kömür soll mit seinen Einsatzzeiten in Augsburg unzufrieden sein, vertraglich gebunden ist der deutsche U21-Nationalspieler noch bis 2029. Auch Klubs aus Italien zeigen Interesse.

