Augsburg: Baum äußert Zukunftswunsch

Bleibt Manuel Baum doch längerfristig der Trainer des FC Augsburg? Wie der 46-jährige Interimscoach nach dem gestrigen Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) gegenüber ‚Sky‘ erklärte, werde eine Entscheidung über eine gemeinsame Zukunft zwar erst im Sommer fallen, der Übungsleiter selbst habe aber eine Wunschvorstellung: „Sie wissen, was ich mir wünsche. Wir haben vor vier, fünf Wochen darüber gesprochen und es ist wichtig, dass wir unsere Gedanken teilen.“ Bislang hieß es, Baum wolle in seine alte Rolle als Nachwuchschef beim FCA zurückkehren.

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Der 46-Jährige hatte das Traineramt der Fuggerstädter im Dezember von Sandro Wagner übernommen und den FCA seither zurück in die Erfolgsspur geführt. In 19 Bundesligaspielen erspielte sich der Tabellenneunte unter Baum starke 27 Punkte. Dennoch steht noch nicht fest, ob der Interimscoach auch in der kommenden Spielzeit an der Augsburger Seitenlinie stehen wird: „In erster Linie geht es immer darum, was das Beste für den Verein ist. Der Verein hat bestimmte Ziele und die wollen wir erreichen. Dann schauen wir, ob wir das Personal für die Ziele haben. Ich freue mich, weiterhin Teil dieses Personals zu sein. In welcher Funktion das sein wird, werden wir dann sehen.“