Werder: Fritz bestätigt Füllkrug-Versuch

Werder Bremens Geschäftsführer Clemens Fritz hat sich über die im Winter gescheiterte Rückholaktion von Niclas Füllkrug geäußert. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ bestätigt der Ex-Profi: „Wir wollten Niclas Füllkrug zurückholen. Ich telefonierte zwei-, dreimal mit ihm, als er bei West Ham United war. Doch uns war klar: Aus wirtschaftlicher Sicht sind unsere Chancen sehr gering.“ Anstelle des 33-jährigen Stürmers, den es letztlich zum AC Mailand verschlug, zogen die Werderaner Jovan Milosevic (20) vom VfB Stuttgart an Land.

Schon im Sommer war Victor Boniface per Leihe von Bayer Leverkusen nach Bremen gekommen. Der vermeintliche Königstransfer entpuppte sich allerdings als Transfer-Flop. Fritz erklärt: „Das wirtschaftliche Risiko war bei dieser Leihe für uns absolut überschaubar. Rückblickend – und so selbstkritisch müssen wir sein – ist der Plan mit Victor nicht aufgegangen.“ Der 25-jährige Rechtsfuß kam für Werder elfmal zum Einsatz und verbuchte lediglich zwei Vorlagen, zudem musste er die Saison wegen einer Knie-OP vorzeitig beenden. Im Sommer kehrt Boniface nach Leverkusen zurück, wo er aber ebenfalls keine Zukunft hat.