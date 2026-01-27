Trotz BVB-Veto: Neuer Transfer-Versuch bei Silva

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl schloss einen Winterabgang von Fábio Silva (23) bereits mehrfach öffentlich aus. „Wir haben definitiv nicht den Plan, ihn abzugeben. Fábio hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten, hat aber auch gezeigt, dass er großes Potenzial besitzt“, betonte Kehl. Dennoch halten sich die Abschiedsgerüchte um den Portugiesen hartnäckig.

Nach Informationen des portugiesischen Radiosenders ‚RTP Antena 1‘ steht Silva auf der Wunschliste des FC Porto, dem ein Leihgeschäft bis zum Saisonende vorschwebe. Für den 30-fachen Meister hatte Silva schon von 2015 bis 2020 die Schuhe geschnürt. Alternativ schielen die Verantwortlichen des FC Porto auf einen Transfer von Terem Moffi (26/OGC Nizza).

Die Dragões wollen den Ausfall von Luuk de Jong (35) auffangen, der derzeit an einer Knieverletzung laboriert. Mit den Transfers von Thiago Silva (41) und Oskar Pietuszewski (17) hat Porto bereits zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Allzu große Sorgen sollten sich die Fans der Schwarz-Gelben um einen Silva-Verlust im Winter dennoch nicht machen. Abseits des klaren Vetos von Kehl schenkte Trainer Niko Kovac dem Nationalspieler zuletzt mehr Vertrauen und ließ ihn in den vergangenen drei Bundesligaspielen von Beginn an starten.

Silvas Berater dürfte den Markt mit Blick auf die WM aber weiterhin sondieren. Insbesondere Betis Sevilla hatte konkretes Interesse an einer Leihe angemeldet.