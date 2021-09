Topklubs buhlen um Tielemans

Leicester City muss um den Verbleib von Youri Tielemans kämpfen. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano auf seinem YouTube-Channel berichtet, lehnten die Foxes im Sommer zahlreiche Angebote für den belgischen Mittelfeldspieler ab. Allen voran haben Real Madrid und der FC Barcelona Romano zufolge die Fühler ausgestreckt und wollen im nächsten Jahr einen neuen Anlauf starten.

Innerhalb Englands ist Manchester United der größte Interessent am 24-Jährigen. Bei den Red Devils könnte Tielemans das Erbe von Paul Pogba (28) antreten, dessen Kontrakt am Old Trafford nächstes Jahr ausläuft. Auch bei Tielemans tickt die Uhr. Bis 2023 ist Leicesters Mittelfeld-Herzstück noch vertraglich gebunden. Der FA-Cup-Sieger will unbedingt verlängern, ansonsten bietet sich im Sommer 2022 letztmalig die Möglichkeit, eine adäquate Ablösesumme einzuspielen.