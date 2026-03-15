Abschiedsgerüchte: Krösche blockt ab

Markus Krösche möchte sich nicht an den Spekulationen über seinen vorzeitigen Abschied von Eintracht Frankfurt beteiligen. Im Format ‚Bild Sport‘ stellt der Sportvorstand der Hessen klar: „Am Ende ist es immer so, dass sehr viel spekuliert wird. Ich halte mich an die Fakten. Ich habe einen Vertrag bis 2028. Wir waren sehr erfolgreich. Wir haben eine sehr spannende, sehr entwicklungsfähige Mannschaft. Es ist ein pulsierender Klub, bei dem ich mich wohlfühle und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.“

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Zuletzt mehrten sich die Berichte über ein mögliches Aus des Topmanagers. Nach einigen sehr erfolgreichen Jahren erlebt die Eintracht in dieser Spielzeit zum ersten Mal einen Rückschritt, der unter anderem der Transferpolitik angelastet wird. Auch Gerüchte um einen Austausch des 45-Jährigen mit Borussia Dortmund stehen im Raum. Dort steht Sportgeschäftsführer Lars Ricken dem Vernehmen nach auf der Kippe. Auch hier blockt Krösche ab: „Ich habe natürlich mit Aki Watzke öfter Kontakt und auch Kontakt gehabt in der Vergangenheit, aber das hatte nichts mit dem Thema Borussia Dortmund zu tun.“