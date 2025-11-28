Nach Stiller-Eklat: Edvardsen wird bestraft

Victor Edvardsen von den Go Ahead Eagles wird für seine abfälligen Gesten gegen Angelo Stiller (24) von seinem Arbeitgeber bestraft. Wie die Niederländer bekanntgeben, wird dem 29-jährigen Angreifer eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro aufgebrummt. Edvardsen hatte sich beim gestrigen 4:0-Sieg des VfB Stuttgart mehrfach über die Nase des Stuttgarter Mittelfeldspielers lustig gemacht.

Jan Willem van Dop, Geschäftsführer der Eagles, verurteilt die Entgleisung seines Spielers: „Als Verein sind wir mit Victors Verhalten überhaupt nicht zufrieden und distanzieren uns davon. Es ist gut, dass er sich danach entschuldigt hat, aber es bleibt ein Makel am Abend.“ Nach dem Spiel soll sich Edvardsen nach anfänglichem Zögern bei Stiller entschuldigt haben.