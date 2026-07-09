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Offiziell Bundesliga

Ablösefrei: Özcan-Transfer perfekt

von Daniel del Federico
1 min.
Salih Özcan mit verzogener Miene @Maxppp

Besiktas hat sich die Dienste von Salih Özcan gesichert. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 28-Jährige an den Bosporus und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2029 samt Option auf eine weitere Saison. Da das Arbeitspapier des türkischen Nationalspielers bei Borussia Dortmund in diesem Sommer ausgelaufen ist, schließt sich der Mittelfeldakteur seinem neuen Klub ablösefrei an.

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Özcan verlässt den BVB nach insgesamt vier Jahren und 96 absolvierten Pflichtspielen. In Istanbul darf sich der defensive Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach auf ein üppiges Salär freuen: Rund 2,5 Millionen Euro netto wird der Ex-Kölner beim Traditionsklub jährlich verdienen. Für Özcan ist es das erste Engagement in dem Land, das er auf internationaler Bühne vertritt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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