FC Bayern: Der Preis für Ndiaye

Zur bevorstehenden Festverpflichtung von Bara Sapoko Ndiaye (18) sickern weitere Details durch. Nach Informationen des ‚kicker‘ zahlt der FC Bayern deutlich unter fünf Millionen Euro an die Partner-Akademie Gambinos Stars Africa.

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Bei den Münchnern ist Sapoko Ndiaye fest für den Profikader eingeplant. Während seiner Rückrundenleihe kam der Mittelfeldspieler zu vier Einsätzen. Bei der WM stand der zweifache Nationalspieler in Senegals WM-Kader.