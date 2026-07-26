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Bundesliga

FC Bayern: Der Preis für Ndiaye

von David Hamza - Quelle: kicker
Bara Sapoko Ndiaye im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Zur bevorstehenden Festverpflichtung von Bara Sapoko Ndiaye (18) sickern weitere Details durch. Nach Informationen des ‚kicker‘ zahlt der FC Bayern deutlich unter fünf Millionen Euro an die Partner-Akademie Gambinos Stars Africa.

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Bei den Münchnern ist Sapoko Ndiaye fest für den Profikader eingeplant. Während seiner Rückrundenleihe kam der Mittelfeldspieler zu vier Einsätzen. Bei der WM stand der zweifache Nationalspieler in Senegals WM-Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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