Kobald bleibt beim KSC

Christoph Kobald wird auch in Zukunft für den Karlsruher SC spielen. Wie der Zweitligist verkündet, hat der 25-jährige Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert. Der Österreicher ist seit 2018 für den KSC aktiv und kommt in der aktuellen Saison auf 13 Pflichtspiel-Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns, dass Christoph Kobald ein Bestandteil unserer Innenverteidigung und unserer Mannschaft bleibt. Er hat sich in den letzten fünf Jahren stetig weiterentwickelt. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, dass er die Mannschaft sportlich und menschlich weiterhin so nach vorne bringt“, so Cheftrainer Christian Eichner.

Lese-Tipp

Köhn auch auf Mainz-Liste