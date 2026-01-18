Menü Suche
Schalke: Muslic reagiert auf Dzeko-Meldung

von David Hamza
Edin Dzeko klatscht mit Fans ab @Maxppp

Beim FC Schalke will man sich im kolportierten Poker um Edin Dzeko (39) nicht in die Karten schauen lassen. Trainer Miron Muslic sagte nach dem gestrigen Spiel gegen Hertha BSC (0:0): „Ich kommentiere keine Transfergerüchte, auch wenn du das sehr, sehr charmant jetzt verpackt hast und hier einen auf Kuscheltier machst.“ Der Fragesteller hatte Muslics gutes Verhältnis zu Dzeko erwähnt, der S04-Coach hat ebenfalls Wurzeln in Bosnien-Herzegowina.

Muslic bekräftige derweil: „Ich kommentiere keine Gerüchte. Das habe ich in den letzten sieben Monaten nicht gemacht. Das werde ich heute auch nicht machen.“ Laut ‚Sky‘ laufen die Verhandlungen mit dem AC Florenz, Dzekos Vertrag beim Serie A-Klub endet im Sommer. Neben Schalke zeigt auch der Paris FC Interesse am ehemaligen Wolfsburg- und ManCity-Stürmer.

