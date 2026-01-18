Schalke: Muslic reagiert auf Dzeko-Meldung

Beim FC Schalke will man sich im kolportierten Poker um Edin Dzeko (39) nicht in die Karten schauen lassen. Trainer Miron Muslic sagte nach dem gestrigen Spiel gegen Hertha BSC (0:0): „Ich kommentiere keine Transfergerüchte, auch wenn du das sehr, sehr charmant jetzt verpackt hast und hier einen auf Kuscheltier machst.“ Der Fragesteller hatte Muslics gutes Verhältnis zu Dzeko erwähnt, der S04-Coach hat ebenfalls Wurzeln in Bosnien-Herzegowina.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wäre Edin Dzeko das fehlende Puzzleteil für den Aufstieg von Schalke 04? Ja, ein erfahrener Knipser fehlt noch Nein, er ist inzwischen zu alt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Muslic bekräftige derweil: „Ich kommentiere keine Gerüchte. Das habe ich in den letzten sieben Monaten nicht gemacht. Das werde ich heute auch nicht machen.“ Laut ‚Sky‘ laufen die Verhandlungen mit dem AC Florenz, Dzekos Vertrag beim Serie A-Klub endet im Sommer. Neben Schalke zeigt auch der Paris FC Interesse am ehemaligen Wolfsburg- und ManCity-Stürmer.