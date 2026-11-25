Mit acht Toren und zwei Vorlagen in zwölf Spielen hat sich Younes Ebnoutalib nicht nur bei Eintracht Frankfurt in den Fokus geschossen, sondern auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Inzwischen kommt der 23-Jährige auf drei Länderspiele und ist ein ernsthafter Kandidat für Jürgen Klopp im Mittelsturm.

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Schnell haben sich erste Verehrer aus dem Ausland gemeldet, Juventus Turin und Tottenham Hotspur sollen interessiert sein. Die SGE arbeitet wiederum daran, mit Hilfe eines neuen Arbeitspapiers das Gehalt des Mittelstürmers an seine gezeigten Leistungen anzupassen. Doch auch ein Wechsel von Ebnoutalib ist offenbar längst Thema.

SGE offen für Verkauf

Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Borussia Dortmund die Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt hat. Sportdirektor Ole Book hatte Ebnoutalib vor zwei Jahren für die SV Elversberg entdeckt und ihm damit den Weg in den Profifußball geebnet. Seitdem sei das Verhältnis zum 40-Jährigen sowie BVB-Referent David Blacha weiterhin eng, das Duo werde über jeden Schritt informiert.

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Sollte der BVB Younes Ebnoutalib verpflichten? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der BVB seinerseits hat dem Fachblatt zufolge intern bereits über Ebnoutalib diskutiert. Da dieser von der geringen Wertschätzung bei der SGE irritiert sei, sei ein Wechsel schon im Winter, eher aber im kommenden Sommer nicht mehr ausgeschlossen. Zudem sollen die Hessen bereit sein, Ebnoutalib für eine Summe zwischen 30 und 40 Millionen Euro ziehen zu lassen. Spannend: Auch der FC Bayern soll nach der Verletzung von Harry Kane intern über die Verpflichtung von Ebnoutalib bereits diskutiert haben.

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Kovac braucht einen dritten Stürmer

Aktuell hat Schwarz-Gelb aber mit Book & Co. die besseren Argumente, auch gegenüber Vereinen aus dem Ausland, auf seiner Seite, da Ebnoutalib in der Bundesliga bleiben möchte. In Dortmund müsste er mit Fábio Silva (24) und Serhou Guirassy (30) konkurrieren. Da Niko Kovac zuletzt auch mit zwei Stürmern spielen ließ, herrscht durchaus Bedarf für einen dritten Mittelstürmer.