Hertha: Zeefuik schon in Berlin

Jetzt dürfte alles ganz schnell gehen bei Dayovaisio Zeefuik (22). Nach Informationen von ‚Sky‘ befindet sich der niederländische Rechtsverteidiger schon in Berlin und soll am heutigen Mittwoch seine Unterschrift unter einen Vertrag bei der Alten Dame setzen. Am gestrigen Dienstagabend wurde bekannt, dass sich Hertha mit dem FC Groningen auf eine Ablöse geeinigt hat.

Diese liegt ‚Sky‘ zufolge bei vier Millionen Euro – eine Million mehr als die Berliner ursprünglich boten, zwei Millionen weniger als Groningen gefordert hatte. Bei der Hertha soll sich Zeefuik zur ersten Option hinten rechts aufschwingen. Darüber hinaus plant der Hauptstadtklub, einen zentralen Mittelfeldspieler, einen Mittelstürmer und eventuell noch einen Außenstürmer zu verpflichten.