Fans von Dinamo Zagreb dürfen sich offenbar auf eine Rückkehr von Dani Olmo freuen. Der Berater des Ex-Leipzigers, Andy Bara, verriet im Podcast ‚Incubator‘: „Er möchte seine Karriere bei Dinamo beenden und hofft, dass dies gelingt, sogar als Trainer – er würde seine Trainerlaufbahn gerne bei Dinamo beginnen. Dani trägt zu Hause immer noch ein Dinamo-Trikot mit der Nummer 7 und seinem Namen, selbst jetzt in Barcelona.“

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Olmo war 2014 aus La Masia in die Jugend von Dinamo Zagreb gewechselt. Für die erste Mannschaft der Blauen kam der 28-Jährige in 124 Pflichtspielen zum Einsatz, ehe er 2020 zu RB Leipzig wechselte. Ein Angebot vom FC Bayern lehnte der offensive Mittelfeldspieler auf Anraten seines Beraters damals ab: „Er hat Bayern auf meine Initiative hin abgelehnt, als er noch bei Dinamo war. Ich sagte ihm: ‚Du brauchst einen weiteren Schritt nach vorn‘, und so kam es dann auch. Später bekam er als Leipziger Spieler erneut ein Angebot von Bayern.“ Auch zuletzt wurde der deutsche Rekordmeister erneut mit dem spanischen Welt- und Europameister in Verbindung gebracht.