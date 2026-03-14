Eintracht-Klartext zu Uzun & Ebnoutalib

Can Uzun (20) und Younes Ebnoutalib (22) werden gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) nicht im Kader von Eintracht Frankfurt stehen. Auf die Frage nach möglichen EInsätzen der beiden Offensivakteure wurde Albert Riera auf der Pressekonferenz vor der Partie deutlich: „Null Chance. Weil sie nicht auf der Liste stehen.“ Der Spanier nannte dafür zwei Gründe: „Erstens: Körperlich sind sie nicht bereit. Wenn ich auf die Bank schaue, will ich Lösungen. Ich will Spieler, die bereit sind. Wenn ich sie mir anschaue und erst überlegen muss – meine erste Frage an den Fitnesstrainer sein müsste: ‚Kann er 10 Minuten spielen? Kann er 20, 25, 27? Wie viele?‘ – in dieser Situation will ich nicht sein.“

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Zudem fehle den beiden Verletzungsrückkehrern das taktische Verständnis, um erfolgreich in Rieras System mitzuwirken: „Ich habe zu Can gesagt: ‚Du und Younes, ihr seht aus, als wärt ihr von einem anderen Team.‘ Warum? Nicht wegen der Qualität, sie haben eine große Qualität. Aber weil sie immer noch nicht verstehen, wie wir spielen. Wenn du auf dem Platz stehst, musst du alles wissen, was zu tun ist“, erklärte der Übungsleiter. Das Duo fehlt den Frankfurtern seit Januar verletzungsbedingt.