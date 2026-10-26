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Bundesliga

RB Leipzig jagt Ex-Bayern-Talent

von Tobias Feldhoff - Quelle: gianlucadimarzio.com
Adin Licina hat gute Laune @Maxppp

RB Leipzig bekundet Interesse an einem jungen Außenstürmer. Gianluca Di Marzio berichtet, dass die Sachsen den 19-jährigen Adin Licina, aktuell von Juventus Turin an Zweitligist US Cremonese verliehen, genau beobachten.

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Licina ist deutscher U19-Nationalspeieler, könnte aber auch für Bosnien und Herzegowina auflaufen. Ursprünglich stammt der Linksfuß aus der Jugend des FC Bayern, von dort machte er Anfang des Jahres den Sprung nach Italien. Folgt im Januar der Schritt zurück in sein Geburtsland?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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