Paris Brunner legte bei der AS Monaco einen Saisonstart nach Maß hin, erzielte sechs Tore in den ersten sieben Pflichtspielen für den Klub aus dem Fürstentum. Trotz seiner Kopf-ab-Jubelgeste und der daraus resultierenden Sperre bekam der Angreifer nach fast einem Jahr wieder eine Einladung zum DFB.

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Für die U21-Nationalmansnchaft traf das ehemalige Toptalent von Borussia Dortmund beim Debüt gegen Litauen (4:0) gleich doppelt. Bundestrainer Jürgen Klopp behält ihn im Hinblick auf die kommende Länderspielpause im November im Auge. Auch der BVB verfolgt die Entwicklung des Rechtsfußes genau – und hat offenbar weitere Pläne mit Brunner, wie ‚Sky‘ berichtet.

Im Podcast ‚Auffe Süd‘ des Bezahlsenders verrät BVB-Reporter Patrick Berger, dass die Schwarz-Gelben eine Rückkaufoption für den 20-Jährigen hat: „Mir wurde von zwei Seiten aus dem Verein gesagt, dass es eine theoretische Möglichkeit gäbe, das zu tun. Man hat schon irgendwo die Hand drauf – zu welchen Konditionen wissen wir derzeit noch nicht.“

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Vor zwei Jahren war Brunner für eine Ablöse von vier Millionen Euro vom BVB nach Monaco gewechselt, da er bei den Dortmundern nicht die Spielzeit garantiert bekam, die er sich erhoffte. Aber beim Ligue 1-Klub lief es zunächst nicht besser. Nach einer einjährigen Leihe zu Partnerklub Cercle Brügge kam Brunner in der vergangenen Saison für die Monegassen nur zu neun Pflichtspieleinsätzen (zwei Tore).

Sollte der BVB Paris Brunner nach Möglichkeit zurückholen? Ja, er hat großes Potenzial Nein, er hat Potenzial aber macht zu viel Ärger Nein, für den BVB reicht es bei Brunner nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In der aktuellen Spielzeit läuft es ungleich besser. Mehrere internationale Klubs sind auf den schussstarken Stürmer aufmerksam geworden, der noch bis 2028 im Fürstentum unter Vertrag steht. Folgt statt eines weiteren Abenteuers die Rückkehr nach Dortmund?

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Sportvorstand Lars Ricken sagte zuletzt über Brunner: „Die Türen sind für Paris nicht zu. Aber ich glaube, das ist aktuell nicht das Thema.“